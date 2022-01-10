Дорофєєва у Мексиці похизувалася фігуркою в бікіні та пожалілася на алергію

Понеділок, 10 січня 2022, 11:00

Співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком-музикантом Володимиром Дантесом вкотре тішать своїх підписників світлинами з відпустки.

Цього року для відпочинку подружня пара обрала мексиканське місто Тулум.

Яскравими фото та відео 31-річна співачка поділилася в Instagram.

 
У Наді нема проблеми з зайвою вагою, вона навпаки не проти набрати парочку кіло 
 
Вова і Надя у Мексиці 
 
Як же ж без фото дупці в бікіні 

До того ж, Надя пожалілася на алергію, але не уточнила, яку саме. Схоже, все не настільки серйозно, бо зірка продовжує насолоджуватися відпусткою.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Нагадаємо, нещодавно  Дорофєєва знялася топлес у Vogue та згадала, як соромилася своїх грудей. 

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