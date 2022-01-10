Дорофєєва у Мексиці похизувалася фігуркою в бікіні та пожалілася на алергію
10 січня 2022, 11:00
Співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком-музикантом Володимиром Дантесом вкотре тішать своїх підписників світлинами з відпустки.
Цього року для відпочинку подружня пара обрала мексиканське місто Тулум.
Яскравими фото та відео 31-річна співачка поділилася в Instagram.
До того ж, Надя пожалілася на алергію, але не уточнила, яку саме. Схоже, все не настільки серйозно, бо зірка продовжує насолоджуватися відпусткою.
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Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва знялася топлес у Vogue та згадала, як соромилася своїх грудей.
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