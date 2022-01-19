"Любов – це біль": наречений Фокс розповів, які тортури вона терпітиме через його обручку

Американська акторка Меган Фокс днями заручилася зі своїм бойфрендом музикантом Machine Gun Kelly. Парочка зняла на відео заручини й охоче поділилася ним у своїх соцмережах.

Тепер стали відомі подробиці хвилюючого для закоханих моменту. Зокрема, виконавець в Instagram розповів, що обручку придумав разом із відомим дизайнером ювелірних виробів Стефаном Вебстером.

"Смарагд (її камінь) та діамант (мій камінь)... вони, як дві половини однієї душі, формуючи серце, яке є нашою любов’ю", – сказав артист.

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Що ж, звучить дійсно романтично, однак є у цієї історії й "болючі" моменти. У нещодавньому інтерв’ю Vogue Machine Gun Kelly зізнався, що обручка сконструйована у досить незвичний спосіб.

"Концепція в тому, що ця каблучка може роз’єднатися, щоб утворити два інших кільця. Коли вони поєднані, то тримаються разом завдяки магніту, утворюючи неочевидне серце. У нього насправді є шипи по краях. Тому, якщо вона захоче його зняти, це буде боляче", – розповів музикант і додав, що "любов – це біль".

Нагадаємо, Меган Фокс погодилася вийти заміж за свого бойфренда, а потім хильнула його крові.

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