Сказала "так" і випила його крові: Меган Фокс заручилася з музикантом Machine Gun Kelly

Голлівудська акторка Меган Фокс заручилася із бойфрендом, музикантом Machine Gun Kelly (справжнє ім’я – Колсон Бейкер).

Про це розповіла сама Меган у своєму Instagram. Красуня виклала ціле відео освідчення.

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"У липні 2020-го ми сиділи під цим баньяновим деревом. Ми просили магії. Ми не помічали болю, з яким зіштовхнулися за короткий, але шалений проміжок часу. Ми не знали, якої роботи та жертв вимагатимуть від нас стосунки. Ми були п’яні від любові та карми", – написала Меган під відео.

Музикант молодший за Фокс на 4 роки фото i nstagram@meganfox

"Через півтора року, пройшовши через пекло разом та сміючись більше, ніж я могла собі уявити, він попросив мене вийти заміж. І так само, як і в кожному періоді життя у минулому, так і в кожному періоді життя, що трапиться далі, я сказала "так"... А потім ми випили кров одне одного", – зізналася акторка.

Парочка встигла назніматися у різноманітних фотосетах

Фокс та Бейкер зустрічаються із 2020-го року. Пара почала стосунки, коли Меган була заміжня за актором Браяном Остіном Гріном. І хоча у подружжя давно були проблеми, остаточно подати на розлучення Меган наважилася у листопаді 2020-го, саме через роман із музикантом.

За попередньою інформацією, у ході судової справи акторка погодилася виплачувати аліменти колишньому. Навіть не зважаючи на те, що право опіки над дітьми у них спільне.

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