"Це пройдений страшний сон": Саша Бо показала, який вигляд мала на піку булімії. ФОТО
20 січня 2022, 17:45
Блогерка Саша Бо, яка відверто розповідає про свою боротьбу з булімією, закликає всіх, хто припустився помилки та став на цей шлях, звертатися за допомогою. Адже самотужки подолати цей розлад харчової поведінки вкрай важко.
Саша зізналася, що два місяці тому в неї був зрив. Але вона сподівається, що все найгірше вже справді позаду.
Скільки вона важила та як виглядала на піку булімії, дівчина показала в Insta-сторіс.
Нагадаємо, раніше блогерка розповідала, що в якийсь момент, на тлі сильних стресів через розлучення, її булімія перетворилася на анорексію.
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