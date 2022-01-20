"Це пройдений страшний сон": Саша Бо показала, який вигляд мала на піку булімії. ФОТО

Блогерка Саша Бо, яка відверто розповідає про свою боротьбу з булімією, закликає всіх, хто припустився помилки та став на цей шлях, звертатися за допомогою. Адже самотужки подолати цей розлад харчової поведінки вкрай важко.

Саша зізналася, що два місяці тому в неї був зрив. Але вона сподівається, що все найгірше вже справді позаду.

Блогерка сподівається, що її історія буде повчальною та збереже чиєсь здоров'я фото з instagram саші бо

Скільки вона важила та як виглядала на піку булімії, дівчина показала в Insta-сторіс.

Нагадаємо, раніше блогерка розповідала, що в якийсь момент, на тлі сильних стресів через розлучення, її булімія перетворилася на анорексію.

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