Саша Бо про лікування від булімії: Заробити на будинок і авто було простіше

Блогерка Саша "Бо" Пустовіт, ексчоловік якої місяць тому розповів у пресі про її булімію, поділилася успіхами на шляху до свого ментального здоров’я.

Саша зізналася, що лікування дається їй дуже важко, але вона не здається.

Новинами про свій стан Бо поділилася в Instgaram.

"Коротко про розлади харчової поведінки і як я працюю над цим. Булімія - це хвороба, яка розвивається на нервовому ґрунті. Якщо почитати про неї глибше, то можна знайти тисячу і одну причину. У когось так проявляється одержимість цифрами на вагах, а в інших це відбувається несвідомо, як в тумані, коли необхідне заспокоєння", - почала Саша.

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@Статистика говорить, що булімія в тій чи іншій формі присутня у кожної ТРЕТЬОЇ жінки, та останнім часом ЗМІ обговорюють лише мене, дякуючи колишньому чоловіку, який подав цю інформацію про мене під яскравим соусом. Але я це давно відпустила", - запевнила блогерка

"Спочатку я була у відчаї, мене переслідувало відчуття сорому перед всім світом. Зараз я розумію, що нічого стидного в цьому НЕМАЄ! І я беру на себе відповідальність довести дівчатам, що з цим потрібно працювати, бо це дійсно проблема. Проблема, яка не впливає на оточуючих, але руйнує власну психоемоційну опору", - зауважила Саша.

Пустовіт повідомила, що вже понад місяць працює з психоаналітиком і спеціалістом з харчової поведінки.

Судячи зо всього, лише після оприлюднення її проблеми Саша почала над нею працювати

"Я багато думаю, згадую, плачу, жалію себе, злюсь на себе, шукаю сили і намагаюсь зламати каркас установок в своїй голові. Я багато говорю про дитинство, копаюсь в ньому і шукаю відповіді на питання. Я аналізую свою діяльність: осуд, критика і хейт - це речі, які по дефолту йдуть в подарунок до публічності. Я пробачаю всі неприємні слова людей в сторону моєї зовнішності, бо хтось так проявляв свою любов, а хтось просто не мав настрою", - поділилася Саша.

"Я знаходжу інші способи урівноваження та заспокоєння, і замість того, щоб з'їсти ще один бутерброд - я доповнюю свою кілометрову нотатку новими планами на майбутнє, зауваженнями і проблемами, які варто вирішити. А ще я почала медитувати і слухати музику", - зізналася вона.

У 26-річної Саші двоє синів від її ексчоловіка Ігоря Пустовіта Усі фото з instagram

"Після розлучення я схудла на 8кг за декілька тижнів, бо бул імія перетворилась в анорексію. Зараз я спокійно набираю вагу і цифри показують + 4. Я на вірному шляху до абсолютного ментального здоров'я, бо левової частки всіх тригерів, які руйнували мою психіку - я позбулась і продовжую позбуватись щодня", - похвалилася Саша.

"Дорога нелегка і некоротка, але це моя ціль. Найважча ціль, насправді. Заробити на будинок, бізнес і авто - було якось простіше…" - зізналася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Саша Пустовіт поділилася досвідом збільшення грудей.