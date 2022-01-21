Обійми ведмедя і дурнуватий гумор: дружина міністра Федорова засипала його компліментами в день народження

21 січня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров святкує 31-річчя. Із цієї нагоди благовірна політика Анастасія привітала його із днем народження.

Зворушливий пост вона опублікувала у своєму Instagram.

"Коханий чоловік, друг, партнер, батько, сильний візіонер і гордість країни. Потужний та чесний. Прямий та надійний. Категоричний в цінностях. З ідеально неідеальними дурницями у почутті гумору, яке розуміють лише кілька людей у Всесвіті, зі мною включно. Із обіймами сили медведя та ніжністю ранкового сонця. З днем народження. Люблю по-федорівськи, адже тільки ми так вміємо", – скромно написала Настя.

Одна з останніх зйомок пари фото instagram@fedorova.an

Сам Федоров відповів на привітання у коментарях класичним "Неймавірно люблю".

Світлину для посту Настя обирала із низки передноворічних кадрів, які подружжя наробило разом із донечкою. До речі, Федорови – любителі романтичних фотосетів. Вони частенько хизуються новими знімками в Instagram.

Нагадаємо, Федорови не лише полюбляють фотографуватися разом, але й подорожувати. Наприклад, до Парижу чи ОАЕ.

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