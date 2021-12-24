Гримуча суміш: міністр Федоров із дружиною поцілувалися на камеру. ФОТО
Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова Анастасія напередодні свят поділилася з підписниками романтичними фото з чоловіком.
Щоправда, пейзаж на світлинах скоріше осінній, ніж зимовий.
"Кілька зйомок сталося з нами в грудні. На першій фотограф попросив Мішу романтично поцілувати моє волосся, на другій сказала мені притулитися до чоловіка, як тендітна муза. А що ми? Обидва рази дико сміялися, адже, насправді, це не про нас жодного разу. І в цьому наша сила", - написала дружина Федорова.
"Ми - гримуча суміш двох споріднених протилежностей, які доповнюють одне одного", - наголосила вона.
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