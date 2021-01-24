Дружина міністра Федорова в Дубаї засвітила тату на стегні. ОНОВЛЕНО
24 січня 2021, 12:40
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із дружиною Анастасією втекли вдвох до Арабських Еміратів, щоби знову побути молодими та безтурботними.
Саме так описала дубайські канікули Настя, назвавши їх своєрідним ретрітом.
Подружжя уже встигло викласти кілька фото та поділитися враженнями. Не обійшлося без позувань в купальнику.
"Якшо шо, Тупицького не бачив", - пожартував у коментарях Михайло.
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Нагадаємо, у січні мнулого року Федорови з донькою гуляли Парижем.
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