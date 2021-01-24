Дружина міністра Федорова в Дубаї засвітила тату на стегні. ОНОВЛЕНО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із дружиною Анастасією втекли вдвох до Арабських Еміратів, щоби знову побути молодими та безтурботними.

Саме так описала дубайські канікули Настя, назвавши їх своєрідним ретрітом.

Подружжя уже встигло викласти кілька фото та поділитися враженнями. Не обійшлося без позувань в купальнику.

"Якшо шо, Тупицького не бачив", - пожартував у коментарях Михайло.

Дочка Маруся , певно, залишилася в Києві з бабусями

"Те, про що прочитав багато книжок - побачив, помацав і навіть спробував", - написав Федоров у своєму Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Федорова (@fedorova.an)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Федорова (@fedorova.an)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Федорова (@fedorova.an)

Нагадаємо, у січні мнулого року Федорови з донькою гуляли Парижем.