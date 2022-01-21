Аліна Паш похвалилася європейською музичною премією Moves Europe Awards
Реперка Аліна Паш стала однією із лауреаток премії Moves Europe Awards. Нагорода створена, щоб допомогти молодим виконавцям із різних країн Європи розвиватися і представляти свою творчість за межами батьківщини.
Про нагороду розповіла сама співачка на сторінці в Instagram. Також Аліна запостила відео із власною промовою.
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"Дякую, що моя культура, із якою я виступаю, може бути помічена в деінде у світі, в Європі. Це так важливо для мене. Тому що я відчуваю це, як місію своєї душі. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що ми, українці, ми маємо дещо, дещо у нашому корінні, дуже-дуже глибоко. І ми – українці! Ми маємо власну культуру. І дякую, що дали мені силу, поділитися своєю музикою… Дякую!", – сказала у переможній промові Паш.
Журі конкурсу відмітило Аліну за "сильний візуал та сильний продакшн", а також низку інших речей.
"Мені точно подобається сила та потужність її жіночності, так само як і весь мікс культури та музичних стилів", – цитують у нагороді слова одного із журі.
Нагадаємо, Аліна Паш цьогоріч змагається за право представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення"-2022.
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