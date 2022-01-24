"Зустрічалася з мільярдерами усе життя": подружка Веста дебютувала з ним на червоному хіднику і відповіла на звинувачення в корисливості
Американський репер Каньє Вест і його нова дівчина, акторка Джулія Фокс вперше офіційно з’явилися на червоному хіднику.
Пара завітала на показ нової колекції KENZO у рамках Паризького тижня моди.
Крім того, Джулія прокоментувала заголовки видань, у яких її звинувачують у корисливій меті стосунків із Каньє.
"Смішно отримувати усю цю увагу, але мені дійсно все одно. Давайте начистоту, я зустрічалася з мільярдерами усе своє свідоме життя", - сказала Джулія у своєму подкасті.
Окрім джинсового луку, Фокс із Каньє епатували й іншими своїми виходами на модних показах в Парижі.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що нова дівчина Каньє є палкою прихильницею його ексдружини Кім Кардашян. Як виявилося, Джулія слідкує за життям американської реаліті-діви ще з 2007 року.
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