"Зустрічалася з мільярдерами усе життя": подружка Веста дебютувала з ним на червоному хіднику і відповіла на звинувачення в корисливості

Американський репер Каньє Вест і його нова дівчина, акторка Джулія Фокс вперше офіційно з’явилися на червоному хіднику.

Пара завітала на показ нової колекції KENZO у рамках Паризького тижня моди.

Крім того, Джулія прокоментувала заголовки видань, у яких її звинувачують у корисливій меті стосунків із Каньє.

"Смішно отримувати усю цю увагу, але мені дійсно все одно. Давайте начистоту, я зустрічалася з мільярдерами усе своє свідоме життя", - сказала Джулія у своєму подкасті.

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Лук Джулії з акцентом на оголеній талії дуже нагадує стиль Кім Кардашян фото getty images

Парочка епатувала Париж джинсовим луком і власним виходом фото getty images

Уперше Каньє помітили з Джулією на початку січня

Окрім джинсового луку, Фокс із Каньє епатували й іншими своїми виходами на модних показах в Парижі.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що нова дівчина Каньє є палкою прихильницею його ексдружини Кім Кардашян. Як виявилося, Джулія слідкує за життям американської реаліті-діви ще з 2007 року.