Час рухатися далі: Веста помітили на побаченні з американською акторкою

Чутки про наміри репера Каньє Веста повернути Кім Кардашян, вочевидь, були перебільшені. Музиканта помітили у Нью-Йорку в компанії американської акторки Джулії Фокс.

Парочку сфотографували під час виходу із ресторану. За інформацією видання Just Jared, Вест і Фокс повечеряли у компанії спільних друзів, а до цього відвідали виставу Бродвейського театру.

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Можливо, рухатися далі репера змусили нові стосунки колишньої із Пітом Девідсоном. Їхній роман, за інформацією інсайдерів, стає дедалі серйознішим. Шкода лише, що покупка Веста за 4,5 мільйонів доларів себе не виправдала.

Нагадаємо, Кім Кардашян та Каньє Вест розійшлися у 2021-му. Відтоді у теледіви встигли з’явитися нові стосунки із молодшим на 13 років коміком Пітом Девідсоном, а реперу приписували роман з Іриною Шейк та іншими моделями.

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