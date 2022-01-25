Учасника Нацвідбору на Євробачення-2022 дискваліфікували за порушення правил. Хто його замінить

24 січня стали відомі імена фіналістів Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення"-2022, однак незабаром одного із дев’яти фіналістів дискваліфікували через порушення правил.

Оргкомітет прийняв рішення про припинення участі виконавця LAUD, адже його конкурсна пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що є порушенням правил. За інформацією оргкомітету, композицію Head Under Water три роки тому представив на своєму YouTube-каналі автор пісні Данієль Ботінг.

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Водночас сам LAUD не згідний із рішенням оргкомітету. Офіційну заяву артист зробив на своїй сторінці в Instagram. Він стверджує, що у 2018-му пісня була представлена в "сирому" варіанті, а реліз остаточної версії із новою обробкою відбувся саме у 2021-му.

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Місце LAUD займе виконавець Barleben. За право представляти Україну на Євробаченні-2022 він змагатиметься із піснею Hear My Words.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться 12 лютого.

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