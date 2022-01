Заручена з подругою Крістен Стюарт розказала, яке весілля хоче

Американська акторка Крістен Стюарт, яка торік заручилася зі своєю дівчиною Ділан Меєр, зізналася, що серйозно планувати весілля вони ще не починали.

Про своє бачення їхнього з коханою великого дня 31-річна зірка розказала у телешоу Live with Kelly and Ryan та The Late Show With Stephen Colbert, пише Elle.

Наречена Крістен Стюарт працює сценаристкою фото getty images

"Я хочу, щоби це була велика вечірка чи щось таке. Я дуже нецеремонійна. Гадаю, ми могли би зробити це у цей вікенд, не знаю, а потім просто потусити з усіма. Я просто хочу це зробити. Я не дуже вправна в плануванні. Я навіть вечерю не можу розпланувати. Мені подобаються повороти. Ніколи не знаєш, куди я прямую, чуваче", - поділилася Крістен.

Церемонійного і помпезного весілля Крістен не хоче ФОТО З INSTAGRAM

Іще акторка коротенько розказала історію їхніх стосунків із Ділан.

"Ми познайомилися кілька років тому і типу ще раз познайомилися перед пандемією. І ми заручилися - гадаю, пандемія є досі, тобто, так, гадаю, це пандемічні заручини. Але це не було на піку, тоді не було повного локдауну. Ми тоді трохи вільніше пересувалися світом. У нас була вечірка на честь заручин, це було гарно, нам пощастило, зараз ми би такого не змогли влаштувати, тож я вдячна за неї", - пригадала Крістен.

Цікаво, чи будуть дівчата в білих сукнях

Нагадаємо, це Ділан першою наважилася зробити пропозицію руки та серця.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Крістен Стюарт: Я не збираюся визначати мою секс-орієнтацію