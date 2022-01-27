"Поцілунок, який зруйнував моє життя": Логай привітав дружину з річницею, а вона розповіла про початок їхніх стосунків

Переможець шоу "Танці з зірками" Артур Логай зворушливо привітав дружину Женю із 5 річницею стосунків.

Актор присвятив коханій пост в Instagram.

Пара познайомилася під час навчання в акторській школі фото instagram@Logai.Arturth

"Коли поруч – кохаю. Коли не поруч – кохаю. Коли сплю – кохаю. Коли мовчу – кохаю… Завжди кохаю. Бо ти моя", – зворушливо написав Артур.

Женя теж привітала благовірного, відкривши підписникам завісу їхніх стосунків. Виявляється, відносини подружжя почалися відразу із поцілунку.

"24-грудня корпоратив у акторській школі. Ми святкуємо в закладі. Всі добряче напідпитку… Всі ці 4 місяці ми з А (Артур – ред.) вчимося разом і між нами іскри та полум’я, але я неприступна. Бо у стосунках і це не правильно… Всі танцюють у колі… і ми з А випадково цілуємось", – розповіла Женя.

"Заснули разом, але нічого не було. Вранці… бачу смс від хлопця: "Малиш, ти прокинулася? За 4 години маєш бути в аеропорту. До зустрічі в Японії". Я подивилася на сплячого А, одяглася і тихенько поїхала. Подорожувала 3 тижні. Всі мої думки були не в цих красивих місцях і не з моїм хлопцем… Повернулася я 19 січня і в цей же день було навчання… Настав день чергових домашніх завдань. Ми з одногрупниками зібралися в мене вдома, записували все до пізньої ночі. Потім всі розійшлися по домівках. А залишився. Вже як 5 років", – написала дружина актора.

Нагадаємо, Артур та Женя виховують спільного сина Лева. Однак в актора є ще один син Герман від попередніх стосунків. З його матір’ю Оксаною Логай познайомився під час участі у шоу "Х-фактор". Дівчина була керівницею проєкту.

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