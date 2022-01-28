"Краще бути бовдуром, аніж терористом": Данилко відповів на заклик депутата Держдуми заборонити Сердючку в Росії
Андрій Данилко відповів на заклик депутата Держдуми Олександра Бородая заборонити Вєрку Сердючку в Росії після того, як вона заспівала хіт "Батько наш – Бандера" на концерті "Дізель Шоу".
Артист в ефірі токшоу "Гордон" заявив: нехай забороняють, що хочуть.
Після того, як відео співів Сердючки про Бандеру розлетілося у ЗМІ, колишній "прем'єр-міністр "ДНР", а зараз депутата Держдуми Олександр Бородай запропонував не пускати Вєрку до Росії.
"Істоті на ім'я Вєрка Сердючка все дозволено. Це є типовим явищем української політики. Вовка Зеленський та Вєрка Сердючка. Вони, власне, і являють собою українську національну самосвідомість. Вся Україна з політичного погляду являє собою безперервну клоунаду. Реагувати якось серйозно на це я не став би. Хоча в'їзд до країни Вєрки Сердючки не завадить заборонити. Хоча б із тієї причини, що у нас своїх недоумків вистачає. Нам чужі не потрібні", - цитує Бородая "Газета.ру".
"Я коли додому прийшов, поставив сумки, мені в Telegram приходить, що якийсь там колишній терорист хоче заборонити в'їзд Сердючці в Російську Федерацію, тому що у них своїх недоумків вистачає. А я кажу – краще бути недоумком, аніж терористом. Нехай забороняють, що хочуть", – заявив на це Данилко в ефірі токшоу Гордона.
Артист також зауважив, що відео його співу було записано давно і навіть не увійшло до ефіру концерту.
"Це було в процесі імпровізації. Це було на піку популярності цієї пісні в Тік-Ток", - уточнив він і сказав, що йому дуже подобаються повстанські пісні.
Нагадаємо, Данилко не приховує, що не припинив виступати на корпоративах росіян. Але великих концертів на території Росії не дає, хіба що на приватні запрошення.
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