"Важко витримувати": зірка "Бріджертонів" попросила не коментувати її фігуру

Ірландська акторка Нікола Кохлан, відома за серіалом "Бріджертони", звернулася з закликом до підписників свого Instagram. Вона попросила всіх припинити оцінювати її фігуру та повідомляти їй про це.

"...Якщо ви якоїсь думки щодо мого тіла, будь ласка, не діліться цим зі мною", - написала 35-річна Нікола.

Кохлан уточнила, що це фото з дописом жодним чином не пов'язане. Просто їй до вподоби, як лежить волосся. фото з instagram кохлан

"Більшість людей чемні і не стараються образити, але я - лише людина з реального життя, і дуже важко витримувати вагу тисяч думок щодо того, як ти виглядаєш, які тобі щодня надсилають. Якщо ви про мене якоїсь думки, добре, я розумію, що мене показують по ТБ, і що людям буде про що думати і говорити, та я благаю вас не слати це мені", - додала актриса.

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Як пише The Daily Mail, Нікола раніше вже зізнавалася, що їй неприємно, коли обговорюють її фігуру, коли в рецензіях театральні критики називають її "низенькою дівчиною з зайвою вагою" тощо.

Кохлан у "Бріджертонах"

"Будь ласка, ми можемо перестати запитувати жінок про їхню вагу під час в інтерв'ю, особливо коли це зовсім не має відношення до справи... Щоразу, коли мене в інтерв'ю питають про моє тіло, мені стає глибоко некомфортно і так сумно від того, що мені не дозволено просто говорити про мою роботу, яку я так люблю", - писала зірка у Twitter.

Кохлан підкреслювала, що не вважає себе активісткою бодіпозитиву. Якщо цього від неї вимагає роль, вона може набирати або скидати вагу.

"Моє тіло - це інструмент, який я використовую, щоби розповідати історії, а не те, чим я себе визначаю", - наголошувала вона.

До слова, другий сезон серіалу вийде в березні фото з instagram серіалу "бріджертони"

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалів "Фарґо" та "Чому жінки вбивають" закликала сценаристів перестати прописувати персонажів як худих або товстих, а ще покласти край жартам про вагу.

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