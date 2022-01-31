"Людині нічого, крім піару, було не потрібно": Волочкова оголосила про розрив із Кузнєцовим

Скандальна балерина Анастасія Волочкова не встигла оголосити про нові стосунки, як вони знову зазнали невдачі.

Виявляється, її бойфренду Сергію Кузнєцову, якого розшукує СБУ, був потрібен лише піар. Принаймні, саме так Настя написала у своєму Instagram.

Утім, сваритися з чоловіком танцівниця не стала, бо "справді його покохала".

"Люди, коли розумієш, що людині, яка називала мене коханою жінкою з великої літери (правда, яка видаляла всі наші спільні фото з його Інстаграм), крім піару нічого було і не потрібно, в моїй душі розчарування і розпач Вибачте….", - написала Волочкова.

Черговий роман Волочкової закінчився скандалом і розривом

"Це було чудове спільне з Сергієм та його сином святкування Нового року та наша романтична подорож на Мальдіви, я світилася від щастя! Ви всі це помічали! Я дуже полюбила Сергія за його ставлення до мене. Я за жодних обставин не дозволю нікому опоганити Серьожу. Ні за яких! Він чудова людина! Просто зрозумійте", - наголосила Настя.

"Ми з Сергієм залишаємось людьми один до одного! Тому що ті емоції, які нас захлиснули, це дар Бога! І не багатьом надсилається така Благодать! Я покохала його всім серцем! Але. Такі обставини… Ми змушені перевести наші стосунки романтичні в русло дружби… Що для мене, як для жінки, дуже важко. … Строчу зі сльозами на очах", - зізналася Волочкова.

Нагадаємо, уже кілька тижнів у російських ЗМІ гуляє інформація про те, що тепер уже екса Волочкової, Сергія Кузнєцова розшукує СБУ через терористичні дії на території України.

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