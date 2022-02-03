Багатодітний батько Арфуш замилував мережу світлинами з нащадками. ФОТО

50-річний медійник Валід Арфуш, який у листопаді минулого року подав на розлучення з дизайнеркою Лідою Петровою, порадував фолловерів знімком зі своїми дітьми.

Валід поділився думками стосовно батьківства та зізнався у любові до нащадків.

Арфуш опублікував фото у своєму Instagram.

"Бути батьком…це приходить з часом. Для матусь все взагалі по-іншому. Вони знайомляться з дитиною з перших днів її формування у своєму ж тілі! Хіба це не диво?", - написав Валід.

Реклама:

Валід Арфуш – батько п’ятьох дітей фото з instagram arfush_walid

"Нам, чоловікам, потрібен хоча б вихід дитини на світ, щоби почати довгий шлях знайомства з новою, та ,з часом, рідною для нас людиною! Цей процес, на мою думку, ніколи не закінчується! Щодня, щороку ми відкриваємо для себе нові риси характеру своєї дитини. Знайомимося з новими поглядами на життя", - розповів медійник.

Валід зізнався, що у нього ніколи не виходило гратися разом зі своїми дітьми і він "не знає, чому"

"Чи приділяю я достатньо часу своїм дітям, стільки, скільки б хотілося мені або їм? На жаль, ні. Чи робить це мене поганим батьком? Можливо. Я розумію, що дуже важко бути гарним батьком. Знаю тільки єдине і я завжди кажу це своїм дітям: мені шалено пощастило виховувати цих п’ятьох! Вони моя банда. Вони - любов мого життя", - підбив підсумки щасливий батько.

Нагадаємо, з колишньою, Лідою Петровою Валід одружився у вересні 2015-го. У них троє спільних дітей: син Адам і доньки Емілі та Хлое-Адель. Також чоловік має сина Каріма і дочку Лізу від попередніх стосунків.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Валід займався йогою в снігу у самих трусах і постив це у мережу

Арфуш в обтислих шортах посвітив ребрами в асані вниз головою