Чотирилапе вторгнення: собака Єлизавети ІІ несподівано приєдналася до неї перед журналістами. ФОТО
Готуючись до 70-ої річниці свого правління, королева Єлизавета ІІ передивлялася сувеніри та листівки з попередніх років, коли до кімнати в Віндзорському палаці несподівано завітала одна з її собак, доргі (мікс коргі й такси), яку звати Кенді.
Тваринка вирішила провідати хазяйку та журналістів, що перебували в приміщенні.
"Звідки це ти прийшла? Знаю, чого ти хочеш", - сказала Її Величність, попестивши свою улюбленицю.
Як пише The Huffington Post, у Єлизавети, яка була затятою собачницею все своє життя, зараз мешкає троє песиків. Кенді - найстарша, є ще коргі Мiк і цуценя, яке королева завела торік.
Нагадаємо, собаки королеви неодноразово позували з нею для офіційних фотопортретів.
Фото Getty Images
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