Чотирилапе вторгнення: собака Єлизавети ІІ несподівано приєдналася до неї перед журналістами. ФОТО

Готуючись до 70-ої річниці свого правління, королева Єлизавета ІІ передивлялася сувеніри та листівки з попередніх років, коли до кімнати в Віндзорському палаці несподівано завітала одна з її собак, доргі (мікс коргі й такси), яку звати Кенді.

Тваринка вирішила провідати хазяйку та журналістів, що перебували в приміщенні.

"Звідки це ти прийшла? Знаю, чого ти хочеш", - сказала Її Величність, попестивши свою улюбленицю.

Кенді для аудієнції в Її Величності дозвіл не потрібен фото afp з сайту getty images

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Як пише The Huffington Post, у Єлизавети, яка була затятою собачницею все своє життя, зараз мешкає троє песиків. Кенді - найстарша, є ще коргі Мiк і цуценя, яке королева завела торік.

Нагадаємо, собаки королеви неодноразово позували з нею для офіційних фотопортретів.

Фото Getty Images

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