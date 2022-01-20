"Як бабусі їй важко": стала відома позиція Єлизавети щодо конфлікту принца Гаррі із британським урядом

Принц Гаррі нещодавно подав до суду на уряд Великої Британії через відмову в наданні охорони родині герцогів Сассекських під час перебування у країні. Не переконала високопосадовців навіть готовність Гаррі та Меган оплачувати послуги безпеки із власної кишені.

Тепер же стала відома позиція королеви Єлизавети у цьому питанні.

"Як бабусі їй важко не мати змоги втручатися. Вона не збирається йти проти уряду і казати "що ж, ви знаєте, треба надати йому (Гаррі – ред.) охорону". Адже наразі, поліція, провівши перевірку, дійшла висновку, що загроза невелика", – розповіла експертка із життя королівської родини Крістін Контіно у коментарі US Weekly.

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За словами експертки, для королеви Єлизавети це один із тих випадків, коли вона "завжди кінець кінцем обиратиме країну".

Також Контіно наголошує, що далеко не всі члени королівської родини мають однаковий рівень захисту. До прикладу, донька королеви, принцеса Анна не має постійної охорони.

До речі, не лише королеві важко у такій ситуації. За інформацією The Mirror, принц Чарльз благає Гаррі відвідати Велику Британію. Зокрема, він прагне провести час із сином та його родиною. До речі, онучку Лілібет Діану, яка народилася у липні 2021-го, ще не бачив ніхто із королівської сім’ї.

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Натомість Гаррі ставить у пріоритет безпеку Меган та дітей і не збирається повертатися додому, поки його родині не буде надана відповідна охорона.

Нагадаємо, у славнозвісному інтерв'ю Опрі Гаррі згадував, що принц Чарльз не дуже налаштований на примирення. Буцімто, той навіть не відповідає на дзвінки сина.

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