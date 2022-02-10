Вагітна дружина Макаревича засвітила живіт на винному фестивалі

Тепер уже нема сумнівів, що 68-річний російський музикант Андрій Макаревич незабаром стане батьком знову.

Його 37-річна дружина Ейнат Кляйн показалася у мережі з чималим животиком.

Жінка опублікувала фото себе, зроблене під час винного фестивалю в Ізраїлі.

Дружина Макаревича розвіяла будь-які сумніви щодо своєї вагітності

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Нагадаємо, для Макаревича дитина від Кляйн стане четвертою. У музиканта вже є дві доньки та син від попередніх стосунків.

Із молодшою на 30 років Ейнат Макаревич побрався два роки тому.