68-річний Макаревич стане татом учетверте - ЗМІ
22 грудня 2021, 15:57
Кажуть, дружина російського музиканта Андрія Макаревича, 37-річна Ейнат Кляйн вагітна первістком.
Для 68-річного артиста дитина стане четвертою.
Про це повідомляє Telegram-канал НеМалахов.
Нагадаємо, Макаревич і Кляйн побралися у травні 2020-го року і навіть показали фото з свого єврейського весілля.
Як відомо, у музиканта є троє дітей: старша донька Дана, син Іван від другої дружини та донька Анна. Також у Макаревича троє онуків.
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