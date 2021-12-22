68-річний Макаревич стане татом учетверте - ЗМІ

Кажуть, дружина російського музиканта Андрія Макаревича, 37-річна Ейнат Кляйн вагітна первістком.

Для 68-річного артиста дитина стане четвертою.

Про це повідомляє Telegram-канал НеМалахов.

Нагадаємо, Макаревич і Кляйн побралися у травні 2020-го року і навіть показали фото з свого єврейського весілля.

Як відомо, у музиканта є троє дітей: старша донька Дана, син Іван від другої дружини та донька Анна. Також у Макаревича троє онуків.

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