Відмова від алкоголю і туш у два шари: Брук Шилдс показала, як доглядає за шкірою й фарбується у 56 років

56-річна американська акторка та модель Брук Шилдс не боїться постати перед камерами без мейкапу.

Навпаки, у ролику для Vogue зірка фільму "Блакитна лагуна" показала, з чого складається її б’юті рутина від "А" до "Я", та який макіяж вона робить зазвичай.

Починає Брук з очищення шкіри засобами для вмивання. За словами Шилдс, раніше вона ставилася не серйозно до потреб шкіри, а після зйомок просто змивала макіяж. Любов до б’юті процедур та різноманітних продуктів прийшла згодом, коли її шкіра вже потребувала цього.

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Далі Брук накладає патчі і паралельно наносить сироватку та бустер на окремі почервонілі ділянки шкіри. Після чого робить масаж за допомогою ролика.

Модель також зауважила, що перед зйомками та івентами вона на деякий час припиняє вживати алкоголь. Бо він – найгірший ворог шкіри.

Потім акторка наносить зволожувальний крем. І не забуває про засоби із SPF-захистом.

Брук зізналася, що раніше ніколи не приділяла особливу увагу тому, як наносити мейкап. Адже працюючи моделлю з 11 років, вона звикла до роботи візажистів і згодом просто не знала, як фарбуватися.

У відео Шилдс неодноразово згадувала, які екстремально яскраві мейкапи робили їй у 80-х

Сьогодні ж зірка починає мейкап із нанесення тональної основи. Однак не за допомогою спонжів чи пензликів, а за допомогою аерографу – машинки, яка розпилює тональну основу як спрей. Потім актриса наносить консилер, тіні та бронзер.

Брук зізнається, що для неї чим менше мейкапу, тим краще. Тому вона зазвичай обирає нюдові кольори та натуральні відтінки. А от чого не шкодує, так це туші, яку наносить у кілька шарів.

56-річна зірка продовжує модельну кар'єру

Далі Шилдс малює губи. З її слів, із віком вони стали трохи тоншими, тому олівцем акторка навмисне виходить за контур.

З бровами, які від початку кар’єри були знаковою частиною зовнішності моделі, зірка особливо не експериментує. Вона просто додає олівцем трохи кольору та фіксує їх воском.

Наостанок Брук додає хайлайтеру на вилиці та повіки й фіксує макіяж спеціальним містом.

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