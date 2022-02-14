Зої Кравіц засвітила напівголі груди на обкладинці американського глянцю. ФОТО

Американська акторка Зої Кравіц стала героїнею березневого випуску журналу Elle USA.

На обкладинці зірка позує у провокативному комбезі Saint Laurent із неабияким розрізом. Також у фотосеті вона приміряла образи від Rick Owens, Marni, Givenchy та Schiaparelli.

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Зйомка пройшла на пляжі, тому серед кадрів є один у купальнику.

Сексуально, але не порівняється із славнозвісною зйомкою у стилі її мами Лізи Боне

Нагадаємо, у 2021-му Зої відсвяткувала 33-річчя. З цієї нагоди рок-музикант та батько акторки Ленні Кравіц показав їхнє спільне архівне фото.

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