Зої Кравіц засвітила напівголі груди на обкладинці американського глянцю. ФОТО
Понеділок, 14 лютого 2022, 17:15
Американська акторка Зої Кравіц стала героїнею березневого випуску журналу Elle USA.
На обкладинці зірка позує у провокативному комбезі Saint Laurent із неабияким розрізом. Також у фотосеті вона приміряла образи від Rick Owens, Marni, Givenchy та Schiaparelli.
Зйомка пройшла на пляжі, тому серед кадрів є один у купальнику.
Нагадаємо, у 2021-му Зої відсвяткувала 33-річчя. З цієї нагоди рок-музикант та батько акторки Ленні Кравіц показав їхнє спільне архівне фото.
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