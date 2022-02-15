"Це як фонтан, як Везувій": Зібров розповів про секс у багаторічному шлюбі

Співак Павло Зібров, який уже 27 років живе в щасливому шлюбі зі своєю коханою Мариною та відверто називає себе підкаблучником, розповів про їхнє сексуальне життя.

"Воно змінюється. Ясно, що такого пристрасного, як до одруження, воно не стає таким вулканічним, будем так казати. Більш спокійним", - поділився 64-річний артист із "Зірковим шляхом".

"Хоча все залежить від настрою. Якщо є романтичний настрій, якщо ти давно не бачився чи приїхав з поїздки. Стільки є всяких випадків, які непередбачувані просто. Це як фонтан, як Везувій", - поділився Зібров.

Нагадаємо, в 2019-му році Павло з Мариною романтично повторили своє весілля.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Зібров розказав, як вони з жінкою закупилися у секс-шопі