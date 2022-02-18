Вікторія Бекхем у лосинах і топіку показала, як "мучиться" у спортзалі. ФОТО
18 лютого 2022, 13:29
Британська дизайнерка та колишня співачка Вікторія Бекхем сумлінно займається спортом щодня, а от фото та відео своїх воркаутів, на жаль, постить в Instagram нечасто.
47-річна кралечка зробила виняток, щоби представити свою спільну колекцію фітнес-луків із Reebok.
Вікі пожалілася підписникам на свого тренера, який її "мучить", зокрема змушує 5 разів на тиждень виконувати відтискання на трицепс.
Нагадаємо, дружина Девіда Бекхема не лише тягає залізо, а і щоранку пробігає близько п'яти кілометрів.
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