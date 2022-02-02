Секрет розкрито: Бекхем розповів, яку страву Вікторія їсть щодня вже 25 років

Подружжя Бекхемів разом вже 25 років. На рахунку Девіда та Вікторії 4 дітей, кілька десятків чуток про розлучення (у різні періоди шлюбу), а також майбутнє весілля старшого сина.

Однак, що залишається незмінним у їхньому тандемі, так це харчові звички Вікторії. Про це днями розповів сам Девід у подкасті the River Cafe Table 4.

"Я насправді дуже емоційний стосовно їжі та вина. Коли куштую щось хороше, я хочу, аби всі спробували це. Але на жаль, я одружений з людиною, яка їсть одне і те ж останні 25 років", – цитує Девіда The Sun.

Зате не буває проблем із вибором їжі у ресторані фото instagram@vicktoriaBeckhem

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"Відтоді, як ми познайомилися, вона їсть лише овочі на пару та рибу на грилі. І дуже рідко відійде від цих страв. Єдиний раз, коли вона їла те саме, що було у моїй тарілці, був під час її вагітності Харпер. І це було неймовірно. Той вечір – один із моїх найулюбленіших", – сказав він.

Ну, така жорстка дієта пояснює стрункість дизайнерки. Хоча і не слід забувати про неабиякі тренування.

Тонка, як тростинка

Нагадаємо, нещодавно Бекхеми замилували мережу знімками із відпустки.

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