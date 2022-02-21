Через півтора року після втрати сина: Кріссі Тейген та Джон Ледженд знову намагаються стати батьками
Американська модель та дружина співака Джона Ледженда, Кріссі Тейген повідомила про намір вдатися до штучного запліднення. Таке рішення подружжя прийняло через півтора ріку після трагічної втрати сина у 2020-му.
"Я писала про це у сторіс. Але хочу, щоб ви знали, я маю намір вдатися до ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення – ред.), щоб зберегти так багато яйцеклітин, наскільки це можливо і, сподіваюся, створити кілька сильних, здорових ембріонів", – написала вона в Instagram.
"Я благаю вас, перестаньте питати мене, чи я вагітна… це – неприємно чути, адже я – не вагітна!", – продовжила вона і порадила підписникам взагалі не запитувати людей про таке.
Нагадаємо, у 2020-му модель була на 4-5 місяці вагітності. Несподівано у Кріссі почалася сильна кровотеча, яку намагалися зупинити впродовж кількох днів. Однак врятувати малюка так і не вдалося. Хлопчика назвали Джеком.
Наразі Кріссі та Джон виховують двох дітей: 5-річну донечку Луну та 3-річного сина Майлза.
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