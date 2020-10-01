"Такого болю ще ніколи не відчували": Кріссі Тейген повідомила про втрату дитини
Американська модель та блогерка Кріссі Тейген, котра провела кілька днів у лікарні в боротьбі за життя свого ненародженого малюка, повідомила страшну звістку.
Хлопчика, якому вони з чоловіком, співаком Джоном Леджендом встигли дати ім'я, не вдалося врятувати.
Кріссі написала про це в Instagram, поділившись фото, на одному з яких уперше та востаннє тримає на руках свою дитину.
"Ми шоковані і відчуваємо такий глибокий біль, про який можна лише чути, біль, якого ще ніколи не відчували. Нам так і не вдалося зупинити кровотечу та забезпечити нашого малюка рідиною, яка була йому потрібна, попри пакети й пакети переливань крові. Цього просто виявилося недостатньо", - поділилася жінка.
"Ми ніколи не даємо нашим малюкам імен до самого моменту їхнього народження, до виписки з лікарні. Але цього маленького хлопчика в моєму животі ми чомусь стали кликати Джеком. І він назавжди буде для нас Джеком. Джек дуже старався, щоби стати частиною нашої маленької сім'ї, і він нею буде, завжди", - додала Тейген.
Обережно, ці фото можуть вас засмутити.
Переглянути цей допис в Instagram
Звертаючись до померлого сина, вона попросила в нього пробачення за те, що не змогла дати йому домівки, якої він потребував, щоби вижити.
"Ми завжди тебе любитимемо", - написала Кріссі.
Жінка подякувала всім, хто в ці страшні дні надсилав їй добрі побажання та молитви.
"Ми дуже вдячні за життя, яке в нас є, за наших чудових дітей, Луну та Майлза, за дивовижні речі, які нам вдалося пережити. Але кожен день не може бути сонячним. У цей найтемніший день ми тужитимемо, ми виплачемо наші очі. Але ми дужче обніматимемо одне одного та любитимемо, і ми пройдемо через це", - запевнила вона.
Нагадаємо, торік дві тяжкі втрати пережила інша зіркова родина, Алек та Хіларія Болдуїни. Але в вересні пара стала батьками здорового хлопчика.