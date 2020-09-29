Знадобилося вже 2 переливання крові: вагітна Кріссі Тейген у лікарні

Американська модель Кріссі Тейген, яка чекає на третю дитину від співака Джона Ледженда, терміново госпіталізували через сильну кровотечу. Знадобилося переливання крові.

Про те, що з нею відбувається, 34-річна Кріссі розповідає у своєму Instagram. Зі слів жінки, їй доводиться весь час лежати.

34-річна Кріссі зараз приблизно на середині своєї вагітності фото з instagram

"Привіт із лікарні. Готуюся до другого переливання крові, що справді-справді-справді звучить драматичніше, ніж воно є. Це крапельниця, але замість рідини в ній кров іншої людини", - поділилася Тейген.

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Вона підкреслила, що ні їй, ні малюку зараз нічого не загрожує. Але вона дуже сумує за такими простими речами як ходити, готувати їсти або гратися зі старшими дітьми.

Кріссі та Джон чекають на другого сина. В пари вже є 4-річна донька Луна та 2-річний син Майлз. Не здогадуючись, що вона знову при надії, в травні Тейген зробила собі операцію з видалення грудних імплантів.

Подружжя чекає на третю дитину, і це хлопчик

Нагадаємо, схожа, але зворотня ситуація була у співачки Міші Романової: вона збільшила груди, будучи вагітною первістком. Провину за це артистка покладала на хірурга Едгара Камінського.

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