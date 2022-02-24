МИ РАЗОМ ПРОТИ ВІЙНИ: реакція мережі на напад Росії

24 лютого близько 5 години ранку Путін почав війну проти України. У різних містах жителі чули вибухи.

Крім негайної реакції президента України Володимира Зеленського та РНБО, тисячі звичайних українців та небайдужих людей по всьому світі відреагували на вторгнення у соцмережах.

Публічні українці та зірки закликають зберігати спокій, не поширювати фейкові новини та довіряти лише офіційним данним.

Серед тих, хто звернувся до української та світової спільноти Дмитро Гордон, Маша Єфросиніна, Руслана Лежичко та інші.

До киян та українців звернулися мер Віталій Кличко разом із братом Володимиром. Останній записав звернення також англійською мовою.

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Маша Єфросиніна закликала зберігати спокій та взяти себе у руки.

"Пишу, що відчуваю. Сьогодні зранку я дізналася, як це страшно, коли тато будить своїх дітей із словами: "Прокидаємось, почалася війна!", – написала вона.

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Журналіст Дмитро Гордон не здасться окупантам.

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Ведучий Володимир Остапчук закликав зберігати спокій.

Співачка Світлана Тарабарова також закликала не панікувати.

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Оля Цибульська теж буде стояти до останнього.

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Такий самий меседж транслюють "Океан Ельзи".

"Ми згуртовані, ми сильні, правда за нами. Ми переможемо!", – йдеться у повідомленні.

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Співачка та активістка Руслана Лежичко також звернулася до своїх підписників.

"Цей ранок настав. Треба набратись сил і усвідомити, що почалась війна проти України", – написала вона.

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Співак Віталій Козловський теж підтримав українців.

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Злата Огневіч теж висловила свою позицію.

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Телеведуча Катерина Осадча закликала зберігати спокій та побажала сил ЗСУ.

"Ми сильні духом і за нами правда. Не панікуйте, зберігайте спокій", – написала Осадча.

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Режисер Алан Бадоєв звернувся до російських громадян. Він закликав тамтешніх зірок та публічних людей виступити проти рішень Путіна.

"Виходьте на мітинги… Вимагайте зупинити війну!", – йдеться у його сторіс.

Ведуча Ольга Фреймут підтримала ЗС України.

Кухар Євгеній Клопотенко закликав зберігати спокій та наголосив, що паніка вигідна лише Росії.

"Частина звуків, які ви чули – це наша армія. ОТЖЕ, ЗСУ працює та захищає українців", – говорить він.

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До фанів та російських громадян звернулася і співачка Оля Полякова.

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Динамівець Віктор Циганков теж відреагував на події.

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Джамала звернулася до своїх підписників.

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Співачка Onuka теж відреагувала у своїх соцмережах.

Декого тільки початок війни змусив заговорити.

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До росіян звернувся співак Іван Дорн.

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Дружина футбольного тренера Андрія Шевченка висловилася у своєму Instagram.

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Макс Барських звернувся до російських громадян.

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Співачка Слава Камінська закликала свої знайомих із Росії не мовчати.

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Ведучий Олексій Суханов теж підтримав Україну та відмовився від країни-агресора, де народився.

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Голлівудська акторка Іванна Сахно поширила повідомлення від Конгресу українців Канади, закликавши нью-йоркців приєднуватися до акції біля постійного представництва Росії й переказувати кошти для української армії.

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"Я - горда українка", - зірка серіалу " Вікінги " канадсько-американська акторка Кетрін Віннік

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Американський актор Шон Пенн в Україні.

До України прибув американський актор та кінорежисер, лауреат премії «Оскар» Шон Пенн. Режисер спеціально приїхав до... Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 24 лютого 2022 р.

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"Це відбувається зараз. Зверніть увагу. Говоріть. Я не можу повірити в те, що селебріті та інфлуенсери постять про свої останні успіхи чи нові торбинки в той час, коли дітей, батьків, матерів, синів, доньок убивають. Хоч я і усвідомлюю, що є межа, якої можуть досягти соцмедіа, я також вважаю, що вони можуть бути чимось більшим, ніж самообслуговуюча платформа. Україно, я молюся за тебе, Україно", - американська акторка Шеннен Догерті.