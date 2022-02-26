"Якщо ми вважаємо одне одного братами": Усик звернувся до росіян і Путіна

Боксер Олександр Усик записав відеозвернення до росіян та їхнього президента Володимира Путіна з закликом зупинити війну.

"...Якщо ми вважаємо одне одного братами, православними, не відпускайте своїх військових, своїх дітей до нашої країни", - аргументував спортсмен.

View this post on Instagram A post shared by Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

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