Шон Пенн у Києві: Зеленський і український народ стали історичними символами відваги

Американський актор Шон Пенн, який прилетів до України, щоби документально зафільмувати її оборону від російської навали, передав кілька повідомлень.

Зв'язок із ним тримає акторка Алісса Мілано та переказує слова Пенна у своєму Twitter.

"Жорстокої помилки, через яку втрачені життя та розбиті серця, вже припущено, і якщо він не поступиться, я вважаю, містер Путін здійснить найжахливішу помилку для всього людства. Президент Зеленський та український народ стали історичними символами відваги та принципів", - сказав актор.

"Україна - першопроходці демократичного прагнення до мрій. Якщо ми дозволимо їм битися самим, наш дух як Америки буде втрачено", - закликав Пенн.