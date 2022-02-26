Шон Пенн у Києві: Зеленський і український народ стали історичними символами відваги
Субота, 26 лютого 2022, 10:30
Американський актор Шон Пенн, який прилетів до України, щоби документально зафільмувати її оборону від російської навали, передав кілька повідомлень.
Зв'язок із ним тримає акторка Алісса Мілано та переказує слова Пенна у своєму Twitter.
"Жорстокої помилки, через яку втрачені життя та розбиті серця, вже припущено, і якщо він не поступиться, я вважаю, містер Путін здійснить найжахливішу помилку для всього людства. Президент Зеленський та український народ стали історичними символами відваги та принципів", - сказав актор.
"Україна - першопроходці демократичного прагнення до мрій. Якщо ми дозволимо їм битися самим, наш дух як Америки буде втрачено", - закликав Пенн.
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