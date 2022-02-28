Раян Рейнолдс і Блейк Лайвлі збирають мільйон доларів на допомогу українцям

Голлівудське подружжя Раян Рейнолдс та Блейк Лайвлі оголосили, що подвоюють кожен долар, який жертвують у їхній фонд, аби зібрати мільойн доларів на допомогу Україні.

Про це вони написала у своїх Instagram.

Фонд USA for UNHCR уже розпочав допомогу понад 50 тисячам українців, яким довелося залишити свої домівки протягом 48 годин через напад Росії.

"До всього, що ви пожертвуєте ми додамо суму до 1 мільйона доларів", - повідомив Рейнолдс.

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Жертвувати гроші можна за цим лінком.

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