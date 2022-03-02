Україні пророкують перемогу в Євробаченні-2022
2 березня 2022, 12:40
За останніми даними букмекерів, український гурт Kalush Orchestra має всі шанси перемогти у Євробаченні-2022.
Про це повідомляє офіційний сайт букмекерів конкурсу.
Друге місце прогнозують Італії, а третє – Швеції.
Як відомо, росії відмовили в участі у Євробаченні після того, як вона розпочала повномасштабну війну з Україною.
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