Україні пророкують перемогу в Євробаченні-2022

За останніми даними букмекерів, український гурт Kalush Orchestra має всі шанси перемогти у Євробаченні-2022.

Про це повідомляє офіційний сайт букмекерів конкурсу.

Друге місце прогнозують Італії, а третє – Швеції.

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Як відомо, росії відмовили в участі у Євробаченні після того, як вона розпочала повномасштабну війну з Україною.

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