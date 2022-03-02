Україні пророкують перемогу в Євробаченні-2022

Середа, 2 березня 2022, 12:40

За останніми даними букмекерів, український гурт Kalush Orchestra має всі шанси перемогти у Євробаченні-2022.

Про це повідомляє офіційний сайт букмекерів конкурсу.

Друге місце прогнозують Італії, а третє – Швеції.

 

Як відомо, росії відмовили в участі у Євробаченні після того, як вона розпочала повномасштабну війну з Україною.

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Євробачення Kalush

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