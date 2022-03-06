Діти агресора: син російського олігарха Фрідмана з дівчиною милуються Будапештом. ФОТО
Син власника "Альфа Банку" Михайла Фрідмана, який також потрапив під санкції ЄС, Олександр (Ожельський) Фрідман зараз перебуває у Будапешті зі своєю дівчиною Олександрою.
Судячи зі сторіс парочки в Instagram, вони милуються угорською столицею та ходять по ресторанах.
У рейтингу найбагатших бізнесменів Росії, опублікованому в квітні 2021 року журналом Forbes, Михайло Фрідман посідає 11-те місце зі статком $15,5 мільярдів.
Як відомо, окрім сина, 57-річний Фрідман має дочок Лору, Катю та Ніку.
За день до накладання санкцій ЄС Фрідман засудив російську агресію проти України.
Нагадаємо, кілька днів тому УП знайшла молодшого сина речника Путіна Пєскова у Парижі.
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