Діти агресора: син російського олігарха Фрідмана з дівчиною милуються Будапештом. ФОТО

Син власника "Альфа Банку" Михайла Фрідмана, який також потрапив під санкції ЄС, Олександр (Ожельський) Фрідман зараз перебуває у Будапешті зі своєю дівчиною Олександрою.

Судячи зі сторіс парочки в Instagram, вони милуються угорською столицею та ходять по ресторанах.

5-го березня Фрідман постив у сторіс похмурий Будапешт

Це дівчина Фрідмана-молодшого стоїть собі і дивиться на Дунай

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А це парочка ласує суші в одному з найвідоміших японських ресторанів

У рейтингу найбагатших бізнесменів Росії, опублікованому в квітні 2021 року журналом Forbes, Михайло Фрідман посідає 11-те місце зі статком $15,5 мільярдів.

Михайло Фрідман з сином Сашком і дружиною Оксаною Ожельською

Як відомо, окрім сина, 57-річний Фрідман має дочок Лору, Катю та Ніку.

За день до накладання санкцій ЄС Фрідман засудив російську агресію проти України.

"Русский еврей" Сашко

Олександр торік розпочав у Москві бізнес із виробництва протеїнових батончиків

А це дівчина Фрідмана-молодшого з його рідною сестрою Нікою Ожельською

Нагадаємо, кілька днів тому УП знайшла молодшого сина речника Путіна Пєскова у Парижі.

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