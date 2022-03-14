Маск у Twitter викликав путіна на двобій за Україну. ОНОВЛЕНО

Винахідник Ілон Маск, який вже неодноразово підтримував Україну у війні проти росії, викликав путіна на поєдинок.

Меседж мільярдера у Twitter складається зі слів англійською, російською та українською мовами.

"Я викликаю володимира путіна на двобій. На кону – Україна", – йдеться у повідомленні.

Ілон слів на вітер не кидає

Швидше за все, президент росії залишить цю пропозицію без відповіді. Адже вже довгий час демонструє відстороненість навіть від найближчого оточення (чого тільки вартує кількаметровий стіл для переговорів, який став хітом в мережі). Подейкують, що така поведінка путіна та всі його рішення є результатом психологічних розладів, спричинених тяжкою хворобою.

До речі, у коментарях ідею Маска підтримав і мер Києва Віталій Кличко.

Ось, що трапляється, коли нападаєш на країну чемпіона світу з боксу :)

А тим часом, дати відповідь вирішив директор Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Нагадаємо, Маск нещодавно вдруге став батьком.

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