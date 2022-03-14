Маск у Twitter викликав путіна на двобій за Україну. ОНОВЛЕНО

Винахідник Ілон Маск, який вже неодноразово підтримував Україну у війні проти росії, викликав путіна на поєдинок.

Меседж мільярдера у Twitter складається зі слів англійською, російською та українською мовами.

"Я викликаю володимира путіна на двобій. На кону – Україна", – йдеться у повідомленні.

Ілон слів на вітер не кидає

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Швидше за все, президент росії залишить цю пропозицію без відповіді. Адже вже довгий час демонструє відстороненість навіть від найближчого оточення (чого тільки вартує кількаметровий стіл для переговорів, який став хітом в мережі). Подейкують, що така поведінка путіна та всі його рішення є результатом психологічних розладів, спричинених тяжкою хворобою.

До речі, у коментарях ідею Маска підтримав і мер Києва Віталій Кличко.

Ось, що трапляється, коли нападаєш на країну чемпіона світу з боксу :)

А тим часом, дати відповідь вирішив директор Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Нагадаємо, Маск нещодавно вдруге став батьком.

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