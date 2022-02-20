Ілон Маск зустрічається із молодшою на 23 роки акторкою – ЗМІ

Днями американського мільярдера Ілона Маска помітили в аеропорту Лос-Анджелеса. Бізнесмен виходив зі свого приватного літака не один, а разом із дівчиною.

За інформацією The Daily Mail, компаньйонка бізнесмена – 27-річна австралійська актриса Наташа Бассетт. Дівчина народилася та виросла у Сіднеї. Але у 2019-му переїхала до Нью-Йорка, задля навчання в акторській школі.

Поки не відомо, як акторка та мільярдер познайомилися фото instagram@natashabasset

На рахунку Бассетт ролі у кількох телевізійних серіалах, а також втілення Брітні Спірз у байопіку "Брітні назавжди".

Ані акторка, ані мільярдер не давали жодних коментарів. Однак для 50-річного Маска це – перші стосунки після розриву зі співачкою Grimes.

Весільну сукню австралійська актриса вже приміряла, хоч і лише для фотосету :)

Нагадаємо, пара оголосила про розставання у вересні 2021-го. Разом бізнесмен та зірка були впродовж 3 років. Разом вони виховують сина X Æ A-Xii.

Також серед колишніх бізнесмена акторка Ембер Хьорд, роман із якою, за чутками, закінчився судовою тяганиною. Мовляв, та хотіла народити від мільярдера дитину, використавши заморожені під час їхніх стосунків ембріони.

Ще одна акторка Талула Райлі двічі виходила за Маска. Остаточно пара розійшлася у листопаді 2016-го. Дітей у пари не було. Однак Райлі піклувалася про п'ятьох нащадків благовірного від попереднього шлюбу із письменницею Джастін Маск.

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