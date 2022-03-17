"Не стреляйте... не молчите": Земфіра запостила ВІДЕО з кадрами розстріляних міст України

Російська співачка Земфіра, яка начебто вже встигла виїхати в закордон, порушила своє мовчання з приводу війни росії проти України.

Меседж, більш ніж прозорий, читається в назві пісні: "Не стреляйте". У відео - кадри українських міст після обстрілів.

Варто зазначити, це єдиний ролик, який зараз є на YouTube-каналі зірки: решту видалено. У Instagram Земфіри тепер лише два дописи: "Нет войне" за 24-те лютого та відео з піснею.

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Нагадаємо, акторка Лія Ахеджакова закликала російських культурних діячів нарешті розтулити рота і докласти зусиль, щоби зупинити війну.

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