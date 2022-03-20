Друзяка путіна Стівен Сігал був пов'язаний із ЦРУ - ЗМІ

Американський актор та російський громадянин Стівен Сігал свого часу міг бути пов'язаний із ЦРУ. Це випливає з аудіозапису, на якому зірка буцімто вихваляється тим, що працював на людей із цієї організації.

Як пише Radar Online, неопублікований фрагмент інтерв'ю, яке Сігал дав у 1988-му році Gallery Magazine, оприлюднив колишній актор, а нині приватний детектив Пол Баррезі.

У тій бесіді мова зайшла про телепередачу, присвячена загадковій смерті Мерилін Монро.

"Ну, я дуже добре знайомий із цією темою. Без диктофона можу вам сказати, що буду дуже здивований, якщо вони розкажуть бодай половину того, що відомо мені", - заявляє Сігал.

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"Я не люблю говорити про те, чим я займався в цій царині, і не говоритиму. Можна сказати, що я працював на людей із ЦРУ та працював на ЦРУ", - вихваляється він.

Як відомо, в 2016-му році путін особисто видав російський паспорт Стівенові Сігалу, котрий називав його "одним із найвеличніших сучасних світових лідерів" та підтримував анексію Криму. Одначе американське громадянство актор теж зберіг, зазначає Ace Showbiz.

До слова, незадовго до початку війни 69-річний Стігал завершив продаж свого ранчо в Північній Каліфорнії. Він володів ним понад 20 років. Зараз актор мешкає в росії.

Нагадаємо, ще один палкий фанат путіна, французький актор Жерар Депардьє нещодавно "перевзувся" та закликав зупинити зброю, назвавши війну "братовбивчою".

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