"Пригнічені через український народ": Maneskin скасували концерти в росії

Переможці Євробаченяя-2021, італійський гурт Maneskin не залишилися байдужими до трагедії в Україні.

В якості солідарності музиканти скасували всі концерти в рамках туру Loud Kids на території РФ.

Maneskin повідомили про це у своєму Instagram і Twitter.

"Надзвичайно важко давати шоу, поки в Україні триває жахлива війна, страждають невинні люди. Ми пригнічені через український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя великої кількості невинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в Росії", - повідомили учасники гурту.

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Нагадаємо, раніше російськомовний попгурт "Нерви" повідомив про припинення своєї діяльність на території росії на невизначений термін.