Фокіна розказала про зруйнований ракетою будинок та показала батьків із дідусем у підвалі

Онука першого прем’єра України Вітольда Фокіна, Маша Фокіна розказала, що будинок її сім’ї у Києві зруйнувала ракета окупантів.

Жахливими подробицями та фотографіями батьків і дідусі у підвалі співачка поділилася в Instagram.

"Мою сім'ю позбавили дому. Російські ракети! Росіяни, це "Спецоперація"???? Військовий об'єкт?????? Він вимагав захисту? Там живе моя сім'я!! Загинув наш собака, який намагався сховатися, під лавочкою, на якій люблять сидіти мої дідусь та бабуся", - обурилася Маша.

"Собаку розірвало на шматки! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім'я, згорів вщент!", - пожалілася Фокіна.

Тато Маші, Ігор Фокін у підвалі, який теж згорів

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓜𝓪𝓼𝓱𝓪 𝓕𝓸𝓴𝓲𝓷𝓪 (@mashafokina)

Сама Маша, певно, перебуває з сином в Америці, де живе її чоловік Геннадій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Горіти вам у пеклі": будинок Харчишина під Гостомелем зруйнував снаряд

"Я думав, всі жахи закінчилися у Другій cвітовій": Кондратюк розповів про попадання ракети у його будинок