"Насрали, як завжди": дружина Усика показала, що зробив "русскій мір" із їхньою оселею в Ворзелі

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина, показала, в якому стані перебуває подвір'я їхнього будинку в Ворзелі після того, як його окупував "русскій мір".

Фото жінка поділилася в Instagram.

Катерина наочно показала наслідки "русскага міра" фото з instagram усик

Кілька днів тому Катерина розповіла, що в їхньому домі отаборилися "орки". Про це їй, вочевидь, повідомив хтось із сусідів.

Нагадаємо, дружина Усика зверталася до росіянок із закликом не відпускати їхніх чоловіків до України, де вони стають гарматним м'ясом.

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