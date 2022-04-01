"Насрали, як завжди": дружина Усика показала, що зробив "русскій мір" із їхньою оселею в Ворзелі

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина, показала, в якому стані перебуває подвір'я їхнього будинку в Ворзелі після того, як його окупував "русскій мір".

Фото жінка поділилася в Instagram.

Катерина наочно показала наслідки "русскага міра" фото з instagram усик

Кілька днів тому Катерина розповіла, що в їхньому домі отаборилися "орки". Про це їй, вочевидь, повідомив хтось із сусідів.

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Нагадаємо, дружина Усика зверталася до росіянок із закликом не відпускати їхніх чоловіків до України, де вони стають гарматним м'ясом.

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