Російського пропагандиста Владіміра Соловйова спіткала чергова прикрість. Одну його італійську віллу днями спробували підпалити, а тепер "закривавили" фарбою другу.

На вході невідомі написали "В. Соловйов - убивця". Червоної фарби налили в басейн та обквецяли нею будинок.

Над віллою Соловйова попрацювали невідомі фото afp з сайту getty images

Замість таблички на хвіртці тепер отаке фото afp з сайту getty images

Красиве показують... фото afp з сайту getty images

Як відомо, Соловйову все одно навряд чи світило би найближчим часом похлюпатися в тому басейні. Адже нерухомість, яку він має в "бездуховній" Європі, булo замороженo через санкції.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Відео Local Team, фото з сайту Соловйова

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