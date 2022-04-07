Кривавий басейн та напис "убивця": віллу пропагандиста Соловйова в Італії "причепурили". ФОТО. ВІДЕО
Четвер, 7 квітня 2022, 17:40
Російського пропагандиста Владіміра Соловйова спіткала чергова прикрість. Одну його італійську віллу днями спробували підпалити, а тепер "закривавили" фарбою другу.
На вході невідомі написали "В. Соловйов - убивця". Червоної фарби налили в басейн та обквецяли нею будинок.
Як відомо, Соловйову все одно навряд чи світило би найближчим часом похлюпатися в тому басейні. Адже нерухомість, яку він має в "бездуховній" Європі, булo замороженo через санкції.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Відео Local Team, фото з сайту Соловйова
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