Кривавий басейн та напис "убивця": віллу пропагандиста Соловйова в Італії "причепурили". ФОТО. ВІДЕО

7 квітня 2022, 17:40

Російського пропагандиста Владіміра Соловйова спіткала чергова прикрість. Одну його італійську віллу днями спробували підпалити, а тепер "закривавили" фарбою другу.

На вході невідомі написали "В. Соловйов - убивця". Червоної фарби налили в басейн та обквецяли нею будинок.

 
Над віллою Соловйова попрацювали невідомі
фото afp з сайту getty images
 
Замість таблички на хвіртці тепер отаке
фото afp з сайту getty images
 
Красиве показують...
фото afp з сайту getty images

Як відомо, Соловйову все одно навряд чи світило би найближчим часом похлюпатися в тому басейні. Адже нерухомість, яку він має в "бездуховній" Європі, булo замороженo через санкції.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: 

Відео Local Team, фото з сайту Соловйова

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