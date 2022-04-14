700 квадратів за $13 тисяч на місяць: як виглядає будинок, у якому ховався Медведчук. ФОТО

13-го квітня особистий охоронець затриманого депутата Віктора Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і де саме ховався в Києві.

Як виявилося, кум путіна обрав собі розкішний схрон за адресою Яслинська 11в, що біля Протасового яру.

На сайті Dom.ria є купа фото та описання цього величезного 3-поверхового будинку на 772 метри квадратні, місячна оренда якого коштує 13 тисяч доларів.

Медведчук навіть переховувався в розкішних умовах усі фото з сайту dom.ria

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Дім розташований на ділянці 7 соток, має 6 кімнат, терасу та місце для барбекю.

"Будинок побудований з якісних, натуральних матеріалів, дорогі меблі та техніка провідних європейських виробників, особливий дизайн, що дозволяє почуватися комфортно. Зроблений із любов'ю для себе з максимально продуманим плануванням", - йдеться на сайті нерухомості.

Мабуть, тут Медведчук гуляв лише вночі

"Простора вітальня з обідньою зоною, каміном та панорамними вікнами з яких відкривається чудовий вид на внутрішній двір з прекрасний сад та вихід на терасу, велика кухня + господарське приміщення, майстер-спальня з великою терасою, гардеробною та великим санвузлом з ванною та душовою, 3 великі дитячі кімнати + 2 великих санвузли з ванною і душовою…", - все це теж є у будинку, де переховувався депутат ОПЗЖ.

Гардеробна, якій би позаздрила сама Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто"

До слова, суд арештував 154 об'єкти майна сім'ї Медведчуків, серед яких 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали будинок екскоханки путіна у Санкт-Петербурзі.

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