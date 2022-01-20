Дід Вітя і баба Оксана: Марченко показала ідилічне домашнє ВІДЕО з онуком та Медведчуком

Суд нещодавно продовжив перебування нардепа Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до 10-го березня. Але для кума Путіна в цьому є й хороша новина: тепер він може скільки завгодно бавити свого онука Віктора.

Сімейну ідилію з 10-місячним малюком дружина політика Оксана Марченко виклала в Instagram, присмачивши ним чергову повчальну притчу, якою поділилася зі своїми підписниками.

Цікаво, Медведчук іще на когось дивиться так само лагідно, як на коханого онука?

Фото Віктора-молодшого на руках у "бабульки" запостила в себе в сторіс і невістка Оксани, Катерина.

10-місячний Віктор гостював у діда з бабою фото з instagram марченко

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Як відомо, Богдан Марченко - син телеведучої від першого шлюбу, проте Медведчук усе одно вважається дідом свого малого тезка. Власне, хлопчика й назвали на його честь.

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