Дід Вітя і баба Оксана: Марченко показала ідилічне домашнє ВІДЕО з онуком та Медведчуком
Суд нещодавно продовжив перебування нардепа Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до 10-го березня. Але для кума Путіна в цьому є й хороша новина: тепер він може скільки завгодно бавити свого онука Віктора.
Сімейну ідилію з 10-місячним малюком дружина політика Оксана Марченко виклала в Instagram, присмачивши ним чергову повчальну притчу, якою поділилася зі своїми підписниками.
Фото Віктора-молодшого на руках у "бабульки" запостила в себе в сторіс і невістка Оксани, Катерина.
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Як відомо, Богдан Марченко - син телеведучої від першого шлюбу, проте Медведчук усе одно вважається дідом свого малого тезка. Власне, хлопчика й назвали на його честь.
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