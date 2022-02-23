Телеведуча Оксана Марченко, як виявилося, кілька днів тому поїхала з України.

"Паломниця" Оксана вже дісталася до Москви, подолавши важкий, за її словами, шлях на машині через Білорусь. Про дружина одіозного нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука згадала під час своєї розмови з російським співаком Миколою Басковим.

У відео, в якому Оксана та Коля ̶н̶е̶с̶у̶т̶ь̶ ̶н̶і̶с̶е̶н̶і̶т̶н̶и̶ц̶ю̶ ̶ говорять про бога і не тільки, Марченко здивувалася, що Басков не може приїхати в Україну, де заборонений через його візити в окупований Крим. А ще вона пожалілася на хвилю хейту в її бік.

"Я до тебе мчуся правдами-неправдами, тому що літаки у нас скасували, я їду до тебе машиною. Я просто хочу запитати… Я стільки разів тебе запрошувала, чому б тобі не приїхати, зі мною не поїхати в паломництво?" - звернулася Оксана до Миколи, роблячи вигляд, що до Росії вона не втекла, а приїхала спеціально до нього.

Реклама:

Нарешті стало відомо, де зараз Оксана Марченко

"Я заборонений в Україні, я не можу приїхати. Я стою у списку людей, які чомусь загрожують національній безпеці України", - відповів Басков.

"Я розумію, що у нас там хвилі ненависті... Це нібито якоюсь валютою стало. Хто більше кого зненавидить. Але я на це не звертаю уваги", – заявила Марченко.

І справді, чого це українці ненавидять цю "святу" жіночку Оксану і не пускають на свою землю внесеного у Миротворець Колю Баскова?

(КРАЩЕ НЕ) ДИВІТЬСЯ це ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно Марченко шокувала моторошним гримом, який їй зробили для зйомки другого сезону "Паломниці". Дивно, що після цього не народився мем Марченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дід Вітя і баба Оксана: Марченко показала ідилічне домашнє ВІДЕО з онуком та Медведчуком

Паломниця на BMW: Марченко зняла себе у кіно про Московський патріархат