Галкін обурився брехні росіян та засудив обстріл будинку в Одесі. ВІДЕО

Російський гуморист Максим Галкін засудив дії російської влади та висловив співчуття постраждалим внаслідок жорстоких дій окупантів в Одесі.

У відео в Instagram артист звернувся до журналістів та високопосадовців рф із закликом припинити розповсюджувати брехню.

"Вчора, напередодні світлого свята Великодня, у день сходження благодатного вогню, летять крилаті російські ракети у житловий будинок в Одесі. Гине родина, гине тримісячна дитина. Як це все б'ється? От як це? Поясніть мені", - запитав він.

Галкін вимикає коментарі під постами в соцмережах, щоби не давати "журналістам" заробляти на собі гроші фото з instagram maxgalkinru

"Почнемо з того, що крилаті ракети не повинні прилітати у житлові будинки і в будні, не лише на свята. Але ви водночас молитеся з патріархом Єрусалимським за мир. Ви приїжджаєте і везете благодатний вогонь до Москви, і при цьому ця ж влада посилає ці ракети. Чи це знов не ми? Я вже чув пояснення, що це через те, що ці високоточні ракети потрапили до житлового будинку, тому що українське ПВО збило ці ракети. Тобто, не повинно працювати ПВО і тоді все буде добре?" - сказав Галкін.

"В такій кількості страшних речей винувата Росія, але при цьому говорить, що не є винуватою. Звірства в Бучі - це не ми, малайзійський боїнг - це не ми, Маріуполь зрівняли з землею - це не ми, в Одесу летить ракета - це ми, але не зовсім ми. Все - не ми. А ми що там робимо? Глибокі співчуття всім рідним загиблих. Світла пам'ять", - промовив артист.

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Нагадаємо, раніше Галкін звинуватив російські ЗМІ в поширенні брехні про нього.

А ще артист повідомив, що частину прибутку від свого туру Ізраїлем передасть на потреби українських біженців.

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