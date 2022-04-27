"Хочу дати їм стабільність": Камбербетч розказав про українських біженців, які в нього житимуть

Британський актор Бенедикт Камбербетч, який заявляв, що готовий розмістити у себе українських біженців, дотримався свого слова і розказав про сім'ю, на яку очікує.

Про це він розповів у інтервʼю для Sky News.

"Вони вибралися з України, я щодня стежу за тим, як просувається ситуація", - пояснив актор.

Бенедикт Камбербетч підтримав українців під час Кінофестивалю у Санта-Барбарі Камбербетч

Камбербетч також заявив, що не буде розкривати усі подробиці.

"На жаль, вони проходять курс лікування - якщо говорити щось ще про це, це буде вторгненням у їхнє приватне життя, а надто багато інформації про те, коли вони приїдуть, буде вторгненням до мого. Але я хочу дати їм деяку стабільність після того, що їм довелося пережити, і вони житимуть у моєму домі".

Актор також повідомив, що допомагає іншим людям, чиї близькі тікають з України.

Нагадаємо, раніше Бенедикт Камбербетч висловив підтримку Україні на церемонії нагородження кінопремії "Оскар".

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