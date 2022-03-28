Камбербетч, Кертіс та Момоа підтримали Україну на червоному хіднику "Оскара"-2022. ФОТО

У ніч з 27-го на 28-ме березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження кінопремії "Оскар". Головним тріумфатором стала стрічка "CODA: У ритмі серця" режисерки Сіан Гідер. Статуетки за найкращих акторів дісталися Джесіці Честейн ("Очі Темі Фей") та Віллу Сміту ("Король Річард").

Більше про переможців цьогорічного "Оскара" читайте на УП. Життя.

Промови президента Зеленського, яку напередодні запропонували включити до церемонії, не було. За інформацію Daily Mail, організатори хоч і мали відеозапис зі зверненням від команди Зеленського, але надали перевагу хвилині мовчання на знак підтримки усього українського народу.

Передував хвилині мовчання виступ Міли Куніс, яка навіть не сказала слова "Україна", за що згодом була розкритикована глядачами у Twitter.

Раніше вона разом із чоловіком, Ештоном Кутчером зібрала понад 30 мільйонів доларів на допомогу українцям getty images

Власне, однією із небагатьох, хто все ж озвучив слова підтримки зі сцени "Оскару", виявилася ведуча Емі Шумер.

"В Україні відбувається геноцид. Жінки та трансгендери втрачають свої права…", – сказала вона перш ніж оголосити про появу Ентоні Хопкінса.

Бойкотувати церемонію, як закликав своїх колег Шон Пенн, теж ніхто не став. Натомість деякі актори на червоному хіднику висловили солідарність з Україною та доповнили свої образи стрічками та прапорцями.

Серед них Джейсон Момоа, Джеймі Лі Кертіс, Семюель Л. Джексон та Бенедикт Камбербетч, який у своєму інтерв’ю на червоному хіднику сказав кілька слів про Україну.

Джеймі Лі Кертіс висловила солідарність з Україною. Акторка додала до свого образу стрічку, яка символізує підтримку українських біженців Getty Images

"Бачити дітей, похованих під руїнами театру, вагітних, які постраждали в пологовому будинку (жахливо – ред.). Я просто не вірю, що це насправді відбувається", – цитує його The Guardian.

Камбербетч вже не вперше висловлює підтримку Україні. Актор навіть заявляв, що готовий розмістити у себе українських біженців getty images

Семюель Л. Джексон також висловив підтримку постраждалим від війни українцям gatty Images

А от Джейсон Момоа прийшов із прапорецем у кишені getty images

Італійський режисер Паоло Соррентіно із дружиною та колегами теж підтримав Україну getty images

Нагадаємо, раніше на цьогорічних церемоніях Spirit Awards та Critics Choice Awards зірки також підтримували Україну. Зокрема, акторки Крістен Стюарт та Марія Бакалова у своїх промовах підтримали українців.

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